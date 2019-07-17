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Факти / Надзвичайні події

Безглузда смерть: на Вінничині чоловік цілив у козу, а застрелив людину

Страшна трагедія сталася у маленькому селі Хорошій Вінницької області – чоловік через фатальну помилку застрелив дружину свого брата.

Рушниця

Під час родинного відпочинку біля річки чоловік почув голос дикого козла і вирішив вистрілити.

Проте куля влучила в дружину рідного брата – для 50-річної жінки поранення у живіт виявилося смертельним. Вона померла в лікарні.

Ні родичі, ні селяни не звинувачують його в трагедії – мовляв, це жахливий збіг обставин.

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Ні родичі, ні селяни не звинувачують його в трагедії – мовляв, це жахливий збіг обставин.

У поліції ж злочин кваліфікують як умисне вбивство.

Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Але йому все ще загрожує ув’язнення до 15 років.

До слова, нещодавно у Києві п’яний чоловік випадково застрелив із револьвера свою матір.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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