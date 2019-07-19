У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.

У Києві підліток під час конфлікту отримав ножем у груди.

Це трапилося, коли він гуляв зі своїм товаришем. До них підійшов невідомий у нетверезому стані і почав чіплятися, що й призвело до конфлікта. Під час нього незнайомець дістав із кишені ніж і вдарив ним неповнолітнього.

Приятель потерпілого викликав швидку та поліцію. Зараз хлопець знаходиться під наглядом лікаря.

Приятелю разом із перехожими вдалося зупинити зловмисника у сусідньому дворі. 41-річного підозрюваного затримала поліція.

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Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справа проходить за статтею ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

До речі, на дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги у Києві п’яний чоловік порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.