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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік вдарив 15-річного хлопця ножем у груди

У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.

У Києві чоловік вдарив 15-річного хлопця ножем у груди

У Києві підліток під час конфлікту отримав ножем у груди.

Це трапилося, коли він гуляв зі своїм товаришем. До них підійшов невідомий у нетверезому стані і почав чіплятися, що й призвело до конфлікта. Під час нього незнайомець дістав із кишені ніж і вдарив ним неповнолітнього.

Приятель потерпілого викликав швидку та поліцію. Зараз хлопець знаходиться під наглядом лікаря.

Приятелю разом із перехожими вдалося зупинити зловмисника у сусідньому дворі. 41-річного підозрюваного затримала поліція.

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Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справа проходить за статтею ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

До речі, на дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги у Києві п’яний чоловік порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.

Джерело: Нацполіція

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