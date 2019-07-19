В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.

В Киеве подросток во время конфликта получил ножом в грудь.

Это случилось, когда он гулял со своим другом. К ним подошел неизвестный в нетрезвом состоянии и начал приставать, что и привело к конфликту. Незнакомец достал из кармана нож и ударил им несовершеннолетнего.

Приятель пострадавшего вызвал скорую и полицию. Сейчас парень находится под наблюдением врачей.

Товарищу вместе с прохожими удалось остановить злоумышленника в соседнем дворе. 41-летнего подозреваемого задержала полиция.

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Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело проходит по статье ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

К слову, на детской площадке на улице Елены Телиги в Киеве пьяный мужчина порезал мальчику пальцы на руках и избил молодого человека, который вступился за ребенка.