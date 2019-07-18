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Факти / Україна

Уперше за порушення режиму тиші запроваджено покарання – Безсмертний

Представник України у підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний заявив, що вперше домовленість про режим тиші передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за порушення.

Уперше за порушення режиму тиші запроваджено покарання – Безсмертний

Представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний під час брифінгу заявив, що домовленість про припинення вогню на Донбасі включає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність за її порушення.

Подібні правила режим тиші, який почнеться 21 липня, містить вперше.

– У заяві вказана відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню, – сказав Безсмертний.

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Таким чином, сторони беруть на себе зобов’язання не вести вогонь після початку режиму тиші.

До слова, представник України у робочій підгрупі з політичних питань в ТКГ Роман Безсмертний заявив, що на зустрічі в Мінську сторони домовилися про обмін полоненими у форматі 208 на 69.

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