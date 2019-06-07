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Факти / Україна

У Майорську бойовики обстріляли багатоповерхівку

На Донбасі окупанти обстріляли зі стрілецької зброї багатоповерховий будинок у Майорську.

Обстріл Майорська

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів мирних населених пунктів із боку збройних формувань РФ.

Зокрема, вранці 6 червня експерти зафіксували факт обстрілу Майорська  Бахмутського району Донецької області з боку окупованої Горлівки.

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Внаслідок обстрілу багатоповерхівки, через влучання кулі калібром 12,7 мм, у двох сусідніх квартирах пошкоджено вікна, суміжна та зовнішні стіни.

На щастя, ніхто не постраждав.

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У Майорську бойовики обстріляли багатоповерхівку / 4 фотографии

Нагадаємо, ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил загострилася. Внаслідок атаки загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Ще вісім зазнали поранень різного ступеня важкості.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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