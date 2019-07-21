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Факти / Україна

Залишилося вписати “переможця”: на Донеччині виявили підписані протоколи

Члени 624 дільничної виборчої комісії у Бахмуті Донецької області підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування на виборах в Верховну Раду.

фальсификация выборов

Спікер Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що у місті Бахмут Донецької області члени 624 дільничної виборчої комісії підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування.

– Залишалося у потрібний момент вписати прізвище “кандидата-переможця” або “правильну” назву партії, – написав він.

Коли на місце прибули правоохоронці, члени комісії залили чорнилом підписані протоколи, щоб приховати сліди злочину.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів, підсумків голосування)

Санкція передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

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Залишилося вписати “переможця”: на Донеччині виявили підписані протоколи / 3 фотографии

Нагадаємо, в одномандатному виборчому окрузі №65 в Новограді-Волинському Житомирської області члени дільничної виборчої комісії №181323 зіпсували 717 бюлетенів, поставивши штамп вибув біля іншого кандидата.

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