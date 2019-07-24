В Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував дев’ятирічного хлопчика.

На Одещині 9-річний хлопчик прийшов на ставок біля селища, де його зґвалтував 63-річний чоловік.

Завдяки професійним діям поліцейських його особистість оперативно встановили та затримали по гарячих слідах.

Читайте: Напав і затягнув у кущі: у Вінниці чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку

– Був встановлений та затриманий 63-річний покидьок, який зґвалтував дев’ятирічного хлопчика, який сам прийшов на ставок біля селища, – написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, що 11 липня Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів. Факти ICTV писали, що передбачає законопроект, до кого застосовується і в яких країнах діє.