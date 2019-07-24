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Факти / Надзвичайні події

Прийшов сам на ставок: на Одещині чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика

В Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував дев’ятирічного хлопчика.

Прийшов сам на ставок: на Одещині чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика

На Одещині 9-річний хлопчик прийшов на ставок біля селища, де його зґвалтував 63-річний чоловік.

Завдяки професійним діям поліцейських його особистість оперативно встановили та затримали по гарячих слідах.

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– Був встановлений та затриманий 63-річний покидьок, який зґвалтував дев’ятирічного хлопчика, який сам прийшов на ставок біля селища, – написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, що 11 липня Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів. Факти ICTV писали, що передбачає законопроект, до кого застосовується і в яких країнах діє.

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