У Херсонській області на курорті в Залізному Порту 18 відпочивальників госпіталізували через харчове отруєння.

У Залізному Порту на Херсонщині 18 відпочивальників потрапили до лікарні з важким харчовим отруєнням.

Постраждалими виявилися жителі Дніпропетровської, Вінницької, Миколаївської областей і громадяни Білорусі. Серед них також були діти. Наймолодшому постраждалому чотири роки.

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Як з’ясувалося, всі вживали варені креветки, мідії та рапани, які продавалися на пляжі.

Працівники Держспоживслужби виявили кілька кіосків з такими продуктами. Зберігалися вони в звичайних побутових холодильних камерах без документів про походження та якість.

У жінки-підприємця вилучили близько 60 кг продукції, після чого вона припинила торгівлю і ухиляється від спілкування з інспекторами.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у таборі під Одесою отруїлися 46 дітей.

Джерело: Типовий Херсон