У Херсонській області на курорті в Залізному Порту 18 відпочивальників госпіталізували через харчове отруєння.
У Залізному Порту на Херсонщині 18 відпочивальників потрапили до лікарні з важким харчовим отруєнням.
Постраждалими виявилися жителі Дніпропетровської, Вінницької, Миколаївської областей і громадяни Білорусі. Серед них також були діти. Наймолодшому постраждалому чотири роки.
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Як з’ясувалося, всі вживали варені креветки, мідії та рапани, які продавалися на пляжі.
Працівники Держспоживслужби виявили кілька кіосків з такими продуктами. Зберігалися вони в звичайних побутових холодильних камерах без документів про походження та якість.
У жінки-підприємця вилучили близько 60 кг продукції, після чого вона припинила торгівлю і ухиляється від спілкування з інспекторами.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у таборі під Одесою отруїлися 46 дітей.
Джерело: Типовий Херсон