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Факти / Надзвичайні події

У лісосмузі під Дніпром знайшли труп 19-річної дівчини

Поблизу села Хуторо-Губиниха Дніпропетровської області хлопець вбив свою 19-річну подругу.

У лісосмузі під Дніпром знайшли труп 19-річної дівчини

У лісосмузі поблизу села Хуторо-Губиниха Дніпропетровської області знайдено тіло зниклої 19-річної Андріани Козинець.

Вона зникла 24 липня і вже наступного дня її мати звернулася в поліцію з повідомленням про зникнення доньки.

За її словами, Андріана пішла гуляти з друзями і не повернулася.

Співробітникам поліції вдалося встановити особу хлопця, який востаннє бачив подругу живою.

Він розповів, що в ту ніч у нього нібито зламався автомобіль і дівчина вирішила піти додому пішки, щоб встигнути виспатися і вранці не запізнитися на роботу.

Коли автомобіль вдалося завести, хлопець поїхав вздовж дороги, але Андріани ніде не було.

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Незважаючи на це, всі докази вказують на причетність хлопця до вбивства.

Поліцейські встановили, що в день смерті дівчина відпочивала з другом, а коли вони поверталися додому між ними виник конфлікт. Під час сварки 21-річний хлопець побив її металевим ключем, після чого вдарив кілька разів ножем.

За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

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У лісосмузі під Дніпром знайшли труп 19-річної дівчини / 3 фотографии

Нагадаємо, у Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.

Джерела: Нацполіція, Інформатор

Фото: Нацполіція

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