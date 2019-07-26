Поблизу села Хуторо-Губиниха Дніпропетровської області хлопець вбив свою 19-річну подругу.

У лісосмузі поблизу села Хуторо-Губиниха Дніпропетровської області знайдено тіло зниклої 19-річної Андріани Козинець.

Вона зникла 24 липня і вже наступного дня її мати звернулася в поліцію з повідомленням про зникнення доньки.

За її словами, Андріана пішла гуляти з друзями і не повернулася.

Співробітникам поліції вдалося встановити особу хлопця, який востаннє бачив подругу живою.

Він розповів, що в ту ніч у нього нібито зламався автомобіль і дівчина вирішила піти додому пішки, щоб встигнути виспатися і вранці не запізнитися на роботу.

Коли автомобіль вдалося завести, хлопець поїхав вздовж дороги, але Андріани ніде не було.

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Незважаючи на це, всі докази вказують на причетність хлопця до вбивства.

Поліцейські встановили, що в день смерті дівчина відпочивала з другом, а коли вони поверталися додому між ними виник конфлікт. Під час сварки 21-річний хлопець побив її металевим ключем, після чого вдарив кілька разів ножем.

За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.











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