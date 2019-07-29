У Києві неподалік від будівництва на вулиці Жолудєва сталася пожежа.
Неподалік будівництва на вулиці Жолудєва у Києві сталася пожежа, через яку у повітря підіймається густий стовп диму.
– Щось серйозно палає поблизу будівництва на Жолудева. Бійці ДСНС уже в дорозі, – йдеться у повідомленні.
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Наразі невідомо, що саме горить і чому виникла пожежа.
До слова, у Києві стався конфлікт між двома компаніями, який переріс у різанину.
Джерело: Київ оперативний
Фото: Київ оперативний
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