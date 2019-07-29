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Факти / Надзвичайні події

Густий стовп диму видно здалеку: у Києві на Жолудєва сталася пожежа

У Києві неподалік від будівництва на вулиці Жолудєва сталася пожежа.

Пожежа у Києві

Неподалік будівництва на вулиці Жолудєва у Києві сталася пожежа, через яку у повітря підіймається густий стовп диму.

– Щось серйозно палає поблизу будівництва на Жолудева. Бійці ДСНС уже в дорозі, – йдеться у повідомленні.

Читайте: За нацистську свастику у ТЦ Києва оголосили підозру 17-річному хлопцю

Наразі невідомо, що саме горить і чому виникла пожежа.

До слова, у Києві стався конфлікт між двома компаніями, який переріс у різанину.

Джерело: Київ оперативний

Фото: Київ оперативний

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