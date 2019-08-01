В Киеве в направлении правого берега на Южном мосту загорелась машина, в результате чего движение на мосту замедленно.
На Южном мосту в Киеве загорелась машина результате чего образовалась пробка в направлении метро Выдубичи.
На въезде на мост с левого берега машина BMW X5 врезалась в отбойник и сразу же загорелась.
Чтобы работники пожарной службы смогли оперативно добраться до места ДТП, участники движения организовали проезд, вследствие чего движение на мосту очень замедлилось.
В Киеве на Южном мосту полностью сгорела машина / 6 фотографий
Информация о причинах ДТП и наличие пострадавших – уточняется.
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Напомним, 30 июля вблизи Жмеренки на Виннитчине во время движения загорелась электричка Козятин-Жмеринка.
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