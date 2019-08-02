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Розпилили сльозогінний газ і розбили авто: на Київщині напали на поліцейських

У селі Червона Слобода Київської області чоловік та жінка забризкали поліцейських сльозогінним газом та пошкодили службове авто.

Розпилили сльозогінний газ і розбили авто: на Київщині напали на поліцейських

На Київщині чоловік з жінкою напали на поліцейских, які приїхали на виклик про сімейне насильство. Вони розпилили їм в очі сльозогінний газ та розбили лобове скло службового авто палицею.

Близько 21.00 до поліції Київщини надійшло повідомлення про сімейний конфлікт в одному з будинків. Як з’ясувалось, між пенсіонеркою та її донькою сталася сварка.

Коли приїхали поліцейські, весь негатив 41-річна жінка напідпитку виплеснула на правоохоронців. Вона почала ображати їх нецензурною лексикою. Підтримати свою екс-кохану вирішив чоловік і вони з двох балончиків влаштували поліцейським газову атаку.

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Двом співробітникам поліції надана медична допомога. Їм діагностували хімічні опіки очей.

Нападників затримано. Відкрито два кримінальних провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Йде слідство.

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Розпилили сльозогінний газ і розбили авто: на Київщині напали на поліцейських / 3 фотографии

До речі, в Одесі на Французькому бульварі відпочивальники побили патрульних поліцейських. Правоохоронців госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

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