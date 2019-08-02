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Факти / Надзвичайні події

Знайдена мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі під Чернівцями

Завдяки допомозі громадян вдалося знайти жінку, яка викинула свою трирічну дитину у валізі.

Мати хлопчика, якого знайшли у валізі

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що жінку, яка викинула свою трирічну дитину у валізі, розшукали.

За його словами, у пошуку матері загиблої дитини допомогли звичайні громадяни.

Жінку змогли розшукати через місяць після того, як було знайдено тіло дитини.

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– Через місяць після смерті дитини, була знайдена ця жінка, яка свою рідну дитину, трирічну малечу, викинула, як непотрібне сміття у валізі. Матір’ю її назвати не можу, – повідомив Аброськін.

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Знайдена мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі під Чернівцями / 2 фотографии

Нагадаємо, 28 червня на околиці Чернівців знайшли валізу, в якій знаходилося тіло мертвої дитини.

Джерело: В’ячеслав Аброськін

Фото: В’ячеслав Аброськін

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