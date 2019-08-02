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Факти / Надзвичайні події

Задушила і викинула на смітник: у Херсоні шукають горе-матір

У Херсоні біля під’їзду багатоповерхівки на смітнику знайшли труп немовля.

Немовля

У Херсоні мати викинула немовля на смітник. Труп дитини знайшли в сміттєвому баку біля під’їзду багатоповерхівки.

За попередніми даними судово-медичної експертизи, дитина померла внаслідок асфіксії (удушення), хоча вона народилася живою. Зараз співробітники поліції шукають мати дитини.

Читайте: У Рівному жінка зарізала місячну доньку

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

До речі, у Волинській області жінка-військовослужбовець закопала у дворі новонароджену дівчинку.

Джерело: Нацполіція

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