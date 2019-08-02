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Факты / Происшествия

Найдена мать мальчика, тело которого нашли в чемодане под Черновцами

Благодаря помощи граждан удалось найти женщину, которая выбросила своего трехлетнего ребенка в чемодане.

Мати хлопчика, якого знайшли у валізі

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что женщину, которая выбросила своего трехлетнего ребенка в чемодане, разыскали.

По его словам, в поиске матери погибшего ребенка помогли обычные граждане.

Женщину смогли разыскать через месяц после того, как было найдено тело ребенка.

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– Через месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу, – сообщил Аброськин.

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Найдена мать мальчика, тело которого нашли в чемодане под Черновцами / 2 фотографии

Напомним, 28 июня на окраине Черновцов нашли чемодан, в котором находилось тело мертвого ребенка.

Источник: Вячеслав Аброськин

Фото: Вячеслав Аброськин

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