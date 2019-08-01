У Києві затримали підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні жінки.
У столичній прокуратурі підтвердили інформацію про затримання таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні жінки.
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Насильником виявився 29-річний уродженець Дніпра.
Нагадаємо, в ніч на 31 липня в Києві жінка зловила попутку на Академмістечку. Зупинився автомобіль, який був розмальований логотипами однієї зі служб таксі. Під час поїздки чоловік звернув у ліс на Новоірпенській трасі. Там він побив і згвалтував потерпілу. Також насильник змусив її перевести 4,5 тис. грн на свій рахунок, забрав мобільний телефон і поїхав.
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