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У Києві затримали таксиста, який зґвалтував і пограбував пасажирку

У Києві затримали підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні жінки.

У Києві затримали таксиста, який зґвалтував і пограбував пасажирку

У столичній прокуратурі підтвердили інформацію про затримання таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні жінки.

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Насильником виявився 29-річний уродженець Дніпра.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня в Києві жінка зловила попутку на Академмістечку. Зупинився автомобіль, який був розмальований логотипами однієї зі служб таксі. Під час поїздки чоловік звернув у ліс на Новоірпенській трасі. Там він побив і згвалтував потерпілу. Також насильник змусив її перевести 4,5 тис. грн на свій рахунок, забрав мобільний телефон і поїхав.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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