На Луганщині 9 серпня в результаті ДТП постраждали вісім людей.

На Луганщині вантажний автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з мікроавтобусом Renault Trafic. У результаті аварії, постраждали вісім людей.

На 72 кілометрі автодороги Н-2, біля буд. №17 кв. Енергетиків м. Щастя 46-річний водій керуючи вантажним фургоном Mercedes-Benz, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, яким кермував 48-річний водій, який перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк.

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За попередньою інформацією внаслідок ДТП сім пасажирів Renault Trafic та водій автомобіля Mercedes-Benz отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці події продовжують працювати співробітники поліції. Проводиться подальша перевірка.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували інструкцію дій на випадок, якщо ви стали свідком ДТП.