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Факти / Надзвичайні події

Поблизу Станиці Луганської фура врізалася в мікроавтобус – 8 постраждалих

На Луганщині 9 серпня в результаті ДТП постраждали вісім людей.

Поблизу Станиці Луганської фура врізалася в мікроавтобус – 8 постраждалих

На Луганщині вантажний автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з мікроавтобусом Renault Trafic. У результаті аварії, постраждали вісім людей.

На 72 кілометрі автодороги Н-2, біля буд. №17 кв. Енергетиків м. Щастя 46-річний водій керуючи вантажним фургоном Mercedes-Benz, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, яким кермував 48-річний водій, який перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк.

Читайте: Перша допомога постраждалим у ДТП: порядок надання

За попередньою інформацією внаслідок ДТП сім пасажирів Renault Trafic та водій автомобіля Mercedes-Benz отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці події продовжують працювати співробітники поліції. Проводиться подальша перевірка.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували інструкцію дій на випадок, якщо ви стали свідком ДТП.

Джерело: Нацполіція

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