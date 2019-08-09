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Факты / Происшествия

Вблизи Станицы Луганской фура врезалась в микроавтобус – 8 пострадавших

На Луганщине 9 августа в результате ДТП пострадали восемь человек.

Вблизи Станицы Луганской фура врезалась в микроавтобус – 8 пострадавших

На Луганщине грузовой автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic. В результате аварии пострадали восемь человек.

На 72 километре автодороги Н-2, возле дома. №17 кв. Энергетиков г. Счастье 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic, которым управлял 48-летний водитель, перевозивший пассажиров из пгт. Станица Луганская в г. Северодонецк.

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По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Проводится проверка.

Напомним, Факты ICTV подготовили инструкцию действий на случай, если вы стали свидетелем ДТП.

Источник: Нацполиция

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