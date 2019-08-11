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На Вінниччині авто влетіло в автобус: постраждало 8 осіб, серед них – діти

У Вінницькій області у Немирівському районі зіткнулись Mercedes Sprinter та ВАЗ 2170. У результаті ДТП постраждали семеро пасажирів та водій мікроавтобуса.

На Вінниччині авто влетіло в автобус: постраждало 8 осіб, серед них – діти

На автодорозі Немирів – Гайсин поблизу села Червоне Немирівського району Вінницької області сталася ДТП. 38-річний водій автомобіля ВАЗ 2170, виїжджаючи на головну дорогу, допустив бокове зіткнення з мікроавтобусом Mersedes. У результаті автобус, яким керував 49-річний житель Закарпатської області, з’їхав у кювет.

У результаті аварії постраждали семеро пасажирів та водій мікроавтобуса. Серед них троє неповнолітніх дітей віком 6, 7 та 13 років. Всі вони госпіталізовані до лікарні.

У крові водія ВАЗа виявили вміст алкоголю 3,52 проміле.

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На Вінниччині авто влетіло в автобус: постраждало 8 осіб, серед них – діти / 3 фотографии

Встановлюються подробиці ДТП. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті – до трьох років обмеження волі.

До речі, у Полтавській області в результаті зіткнення автобуса і мікроавтобуса загинули двоє людей.

Джерело: Нацполіція

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