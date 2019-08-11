У Полтавській області у водія вміст алкоголю в крові у 16 разів перевищив допустиму норму.

У Полтавській області патрульні затримали водія, у якого вміст алкоголю у крові склав 3,17 проміле, що у 16 разів вище допустимої норми.

Поліцію викликав учасник незначного ДТП, коли помітив у іншого водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

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– Ми дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають нам боротися з нетверезими водіями. Сьогодні ваша пильність, можливо, врятувала чиєсь життя! – йдеться у повідомленні МВС України.







У 16 разів більше за норму! На Полтавщині патрульні затримали нетверезого водія / 2 фотографии

До речі, в Україні допустимий вміст алкоголю у крові громадянина за кермом авто становить 0,2 проміле.