У Полтавській області в результаті зіткнення автобуса і мікроавтобуса загинули двоє людей.
На 277 км автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський у Полтавській області сталося зіткнення автобуса Setra 317 і мікроавтобуса Volkswagen LT35.
У результаті ДТП загинув 44-річний чоловік і 31-річна жінка, які перебували в мікроавтобусі.
Також постраждав водій Volkswagen. Його госпіталізували у Великобагачанську центральну райлікарню.
У Полтавській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом – двоє загиблих / 2 фотографии
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Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Слідчі дії тривають.
До слова, у Житомирській області більше 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення автомобіля BMW і пасажирського мікроавтобуса.
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