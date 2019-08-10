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Факти / Надзвичайні події

У Полтавській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом – двоє загиблих

У Полтавській області в результаті зіткнення автобуса і мікроавтобуса загинули двоє людей.

ДТП

На 277 км автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський у Полтавській області сталося зіткнення автобуса Setra 317 і мікроавтобуса Volkswagen LT35.

У результаті ДТП загинув 44-річний чоловік і 31-річна жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Також постраждав водій Volkswagen. Його госпіталізували у Великобагачанську центральну райлікарню.

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У Полтавській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом – двоє загиблих / 2 фотографии

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Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Слідчі дії тривають.

До слова, у Житомирській області більше 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення автомобіля BMW і пасажирського мікроавтобуса.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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