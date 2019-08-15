24 серпня жорстоко вбили 17-річну Діану Хріненко і лише через рік поліції вдалося затримати підозрюваного у злочині. Подробиці цієї трагедії – далі у матеріалі.

14 серпня затримали підозрюваного у вбивстві Діани Хріненко. Зараз суд обирає йому запобіжний захід.

Вбивство Діани Хріненко

Трагедія сталася 24 серпня 2018 року у селі Суботці Знам’янського району Кіровоградської області. 17-річна Діана вночі поверталася додому з дискотеки. Вона розмовляла по телефону з хлопцем. До будинку залишалося якихось 300 метрів, коли на дівчину напали.

Вона голосно закричала і сказала хлопцеві, щоб той швидко дзвонив її матері, оскільки вона у небезпеці. Потім зв’язок з нею перервався. Батьки відразу кинулися на допомогу своїй дитині, але, крім слідів крові, нічого не знайшли.

Пошуки дівчини тривали до березня 2019 року – тоді знайшли останки зниклої.

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Пошуки вбивці

Поліцейським вдалося затримати підозрюваного у вбивстві 17-річної Діани Хріненко. Він довгий час переховувався у Познані, де його, завдяки спільним зусиллям Нацполіції України та поліції Польщі, затримали.

– Ми зібрали достатню доказову базу про його причетність до вбивства Діани Хріненко, але попереду ще багато роботи, – повідомляє заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Зараз поліцейські доставили зловмисника до суду для розгляду і обрання підозрюваному запобіжного заходу.

До речі, 19 червня в селі Іванівка Одеської області знайшли тіло 11-річної Дарини Лук’яненко, яку жорстоко вбили.