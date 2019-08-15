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Факти / Надзвичайні події

На залізничній станції під Києвом горів локомотив – гасили пожежники двох сіл

У Київській області загорівся локомотив. Пожежу ліквідували рятувальники з двох сіл.

На залізничній станції під Києвом горів локомотив – гасили пожежники двох сіл

На залізничній станції Карапиші Київської області загорівся локомотив вантажного потягу.

Пожежу ліквідували рятувальники з Миронівки та Карапиші.

Читайте: Під Києвом у селі Крушинка масштабна пожежа на птахофабриці

– Вогнем знищено блок силових апаратів локомотиву. Загиблих та травмованих в наслідок пожежі не виявлено, – зазначили у ДСНС.

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На залізничній станції під Києвом горів локомотив – гасили пожежники двох сіл / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у  Київській області внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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