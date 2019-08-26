PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У центрі Києва з гранатомета вистрілили у будівлю Мостобуду

У фасад будівлі Мостобуду, на вулиці Паньківській 5, невідомий вистрілив із гранатомета.

У центрі Києва з гранатомета вистрілили у будівлю Мостобуду

У центрі Києва приблизно о 1.30 прогримів потужний вибух. Невідомі особи вистрілили із гранатомета в будівлю ПАТ Мостобуд, яка розташована по вулиці вулиці Паньківській, 5.

Поруч з будинком виявили відстріляний тубус від гранатомета. Ймовірно стріляли із РПГ-7. У будівлі, крім ПАТ Мостобуду, розташовано офіси інших компаній.

Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджені вікна на третьому і п’ятому поверхах. Вибух був настільки сильний, що звук було чути не тільки в сусідніх будинках, але і по всьому районі.

Читайте: На Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі

  • image
  • image
  • image
У центрі Києва з гранатомета вистрілили у будівлю Мостобуду / 3 фотографии

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Запоріжжі 16-річна дівчина вистрілила з рушниці подрузі в обличчя
У Детройті розстріляли автомобіль репера – є жертва
На Сумщині чоловік взяв екс-дружину в заручники і порізав її обранця
Стрілянина у Києві біля метро Голосіївська – троє постраждалих
На Київщині військовий під наркотиками застрелив товариша
Прикордонники стріляли, щоб зупинити позашляховик на кордоні з Румунією
В Одесі конфлікт через кота переріс у стрілянину – є травмовані
80 поранених та загиблий спецназівець: наслідки штурму будинку екс-президента Киргизстану
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка