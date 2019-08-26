У фасад будівлі Мостобуду, на вулиці Паньківській 5, невідомий вистрілив із гранатомета.
У центрі Києва приблизно о 1.30 прогримів потужний вибух. Невідомі особи вистрілили із гранатомета в будівлю ПАТ Мостобуд, яка розташована по вулиці вулиці Паньківській, 5.
Поруч з будинком виявили відстріляний тубус від гранатомета. Ймовірно стріляли із РПГ-7. У будівлі, крім ПАТ Мостобуду, розташовано офіси інших компаній.
Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджені вікна на третьому і п’ятому поверхах. Вибух був настільки сильний, що звук було чути не тільки в сусідніх будинках, але і по всьому районі.
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У центрі Києва з гранатомета вистрілили у будівлю Мостобуду / 3 фотографии
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху.
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