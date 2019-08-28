У Дрогобичі, де обвалився будинок, місцеві мешканці не вірять у версію вибуху газу.

Мешканці житлового району в Дрогобичі, де обвалився будинок, розповідають, що не чули вибуху, який міг би спричинити трагедію.

У спільноті Дрогобич Інфо у Facebook люди розповідають, що у сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було.

Також Анна Савицька розповіла, що будинок перебував в аварійному стані, бо мав великі тріщини на стінах.

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До слова, співробітники ДСНС також заявляли, що версія про вибух газу у будинку наразі є малоймовірною.

Нагадаємо, у Дрогобичі обвалився будинок, у результаті чого загинуло двоє осіб.