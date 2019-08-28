Під завалами будинку, що обрушився у Дрогобичі, може знаходитися дитина.

Рятувальникам повідомили, що під завалами будинку в Дрогобичі знаходиться жива дитина. Про це співробітникам ДСНС сказав чоловік, який перебував у шоковому стані.

За його словами, дитина подзвонила йому з-під уламків і попросила допомоги.

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До рятувальних робіт, які не припиняються ні на хвилину, залучені 500 осіб, спецтехніка і кінологи з собаками. Будинок огороджений через небезпеку подальшого обвалення.

Біля нього зібралися сотні жителів міста.

Нагадаємо, у місті Дрогобич Львівської області стався вибух, який призвів до обвалення стіни будинку. У результаті події двоє осіб загинули, сім – постраждали.

Джерело: ТСН