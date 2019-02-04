Уламок застряг у голові: на Дніпропетровщині у хлопця в руках вибухнув вейп

Електронна сигарета вибухнула прямо в руках, і уламок застряг у черепі. Таке нині сталося на Дніпропетровщині з 18-річним юнаком.

Наразі хлопця готують до операції. Будуть витягати уламок електронного пристрою з черепа. Медики кажуть, те, що не постраждав головний мозок – ніщо інше, як диво.

Електронну цигарку Дмитро замовив в інтернеті. Хлопець вирішив перевірити пристрій. Але навіть не встиг зібрати девайс, як той вибухнув у нього в руках. У поліцію хлопець не звертався. Гроші за вейп йому повернули, однак після того, як постраждалий пригрозив судом.

Фахівці радять купувати електронні сигарети тільки в офіційних магазинах. Вартість сертифікованих пристроїв для куріння – у середньому півтори тисячі гривень.

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До слова, останнім часом кількість постраждалих від вибухів вейпів збільшилась, а все через те, що ринок заполонили підробки.

Опубліковано Лютий, 04 в 17:16



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