У Харкові чоловік побив та зґвалтував 12-річну дівчину, яка поверталася зі школи.
У Харкові близько 14.00 12-річна дівчина поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував.
– Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого малолітню з травмами і забиттями доставили до лікарні, – розповіли у ГУНП у Харківській області.
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Слідчим Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Вдарив та затягнув у посадку: у Харкові чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Сумах 33-річний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку.
Фото: Харків NOW
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