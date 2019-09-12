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В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы

Полиция Харькова около 16.00 задержала на улице мужчину, который подозревается в избиении и изнасиловании 12-летней девочки.

У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки

Злоумышленником, который изнасиловал девочку, оказался безработный 34-летний харьковчанин.

Проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения.

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Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

  • У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки
  • У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки
В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы / 2 фотографии

Напомним, в Харькове среди бела дня изнасиловали 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее по лицу и затащил в посадку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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