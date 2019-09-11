Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Керівника одного з підприємств Укроборонпрому підозрюють в розтраті 1 млн грн

Чергове розкрадання в Укроборонпромі. Майже мільйон гривень привласнили в Державному науково-дослідному інституті хімічних продуктів, що входить до групи підприємств оборонної промисловості.

Узимку Міноборони уклало договір про поставку шести сотень військових засобів ураження з держпідприємством. А те, в свою чергу, залучило субпідрядника, фактично фіктивну фірму, через яку ймовірно виводили гроші.

Читайте: Трансформація ЗСУ: Міноборони та Генштаб поділять повноваження

Слідство встановило, привласнили мільйон бюджетних коштів. Тепер директора можуть ув’язнити терміном до 8 років.

До слова, переможцем тендеру на постачання військово-транспортних літаків в Перу став Укроборонпром.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перевірку Укроборонпрому проведе міжнародна аудиторська компанія
Шахраї від імені Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в Укрборонпромі – Богдан
Абромавичус призначений гендиректором Укроборонпрому
Укроборонпром постачатиме літаки до Перу
Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проектами
Україна і Туреччина створили підприємство з виробництва високоточної зброї
Масові обшуки в Кабміні, ДПС і ДФС – причина
Вивели $300 млн: Зеленський заявив про ще одну корупційну схему в оборонці

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка