Керівника одного з підприємств Укроборонпрому підозрюють в розтраті 1 млн грн

Чергове розкрадання в Укроборонпромі. Майже мільйон гривень привласнили в Державному науково-дослідному інституті хімічних продуктів, що входить до групи підприємств оборонної промисловості.

Узимку Міноборони уклало договір про поставку шести сотень військових засобів ураження з держпідприємством. А те, в свою чергу, залучило субпідрядника, фактично фіктивну фірму, через яку ймовірно виводили гроші.

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Слідство встановило, привласнили мільйон бюджетних коштів. Тепер директора можуть ув’язнити терміном до 8 років.

До слова, переможцем тендеру на постачання військово-транспортних літаків в Перу став Укроборонпром.

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