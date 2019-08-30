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Факти / Україна

Абромавичус призначений гендиректором Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський призначив генеральним директором Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус призначений гендиректором Укроборонпрому

Айварас Абромавичус призначений генеральним директором державного концерну Укроборонпром.

– Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором державного концерну Укроборонпром, – йдеться в указі.

Читайте: У Слузі народу готові люструвати Данилюка і Абромавічуса

Указом №640/2019 президент звільнив з цієї посади Павла Букіна.

Нагадаємо, в червні Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради Укроборонпрому.

Джерело: Офіс Президента

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