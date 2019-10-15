У хостелі Києва сварка між чоловіками через меблі переросла у різанину.

В одном з хостелів Києва між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав ніж та наніс опонентам кілька ударів.

Всього у бійці взяли участь чотири чоловіка. Три з них з ножовими пораненнями доставлені до лікарні. Потерпілим надана невідкладна медична допомога.

Конфлікт стався між двома чоловіками через перестановку меблів у кімнаті. До сварки приєдналися ще двоє мешканців, котрим зловмисник наніс кілька ударів ножем, а після цього фігурант сам собі спричинив ножове поранення живота.

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З місця події вилучили ніж для проведення відповідної експертизи. Зловмисником виявився 31-річний іноземець, який останнім часом проживав у столиці та у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років в’язниці.







Бійка за меблі: у хостелі Києва конфлікт переріс у різанину (18+) / 2 фотографии

До речі, на Волині п’ятеро мешканців Ківерцівського району вчинили бійку з патрульними поліцейськими. Правоохоронцям довелося застосували вогнепальну зброю.