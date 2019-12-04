Під час пожежі в Одесі люди падали з вікон будівлі коледжу. Одна людина впала на рятувальника, пошкодивши йому хребет.

У мережі з’явилося відео пожежі в коледжі Одеси 4 грудня. На кадрах видно, як людина випала з вікна на рятувальника.

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Раніше повідомлялося, що один з рятувальників травмував хребет, коли зловив людину. Ймовірно, на відео потрапив саме цей момент.



Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа.

У мерії повідомили, що в лікарні померла 17-річна студентка коледжу, яку госпіталізували під час пожежі.

За фактом відкрито кримінальне провадження.