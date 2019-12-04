PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Люди падали з вікон: відео пожежі в коледжі Одеси 18+

Під час пожежі в Одесі люди падали з вікон будівлі коледжу. Одна людина впала на рятувальника, пошкодивши йому хребет.

Люди падали з вікон: відео пожежі в коледжі Одеси 18+

У мережі з’явилося відео пожежі в коледжі Одеси 4 грудня. На кадрах видно, як людина випала з вікна на рятувальника.

Читайте: Стали відомі імена постраждалих під час пожежі в Одесі (СПИСОК)

Раніше повідомлялося, що один з рятувальників травмував хребет, коли зловив людину. Ймовірно, на відео потрапив саме цей момент.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. 

У мерії повідомили, що в лікарні померла 17-річна студентка коледжу, яку госпіталізували під час пожежі.

За фактом відкрито кримінальне провадження.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: останні новини про постраждалих та пошуки зниклих
Пожежа в Одесі
Родичі публікують фото зниклих безвісти після пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі: кількість постраждалих зросла до 26
Пожежа в Одесі: кількість постраждалих зросла до 26
Пожежу в Одесі загасили – розпочато пошук 15 зниклих безвісти
Пожежу в Одесі загасили – розпочато пошук 15 зниклих безвісти
5 і 6 грудня в Одесі оголошено жалобу
5 і 6 грудня в Одесі оголошено жалобу
Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент
Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент
У пожежі в Одесі загинула 17-річна студентка, викладач жива – мерія
У пожежі в Одесі загинула 17-річна студентка, викладач жива – мерія
Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка