Пожежа в Одесі спалахнула у навчальному закладі, будівлю якого перевіряли на предмет дотримання правил пожежної безпеки у 2014 році.

Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу востаннє перевіряли на предмет дотримання правил пожежної безпеки у 2014 році.

Про це заявив начальник облуправління ДСНС Віктор Федорчак.

Раніше у поліції заявили, що за однією з версій пожежа в Одесі виникла через несправну електропроводку. Також правоохоронці розглядають версію з умисним підпалом.

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Згідно з висновками фахівців Одеської державної академії будівництва та архітектури, шанси зберегти будівлю коледжу є, однак залишається небезпека завалу стін.

Нагадаємо, пожежа в Одесі спалахнула у будівлі коледжу 4 грудня. У результаті надзвичайної події загинула студентка навчального закладу.