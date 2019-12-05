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Коледж в Одесі не перевіряли на пожежну безпеку з 2014 – ДСНС

Пожежа в Одесі спалахнула у навчальному закладі, будівлю якого перевіряли на предмет дотримання правил пожежної безпеки у 2014 році.

Коледж в Одесі не перевіряли на пожежну безпеку з 2014 – ДСНС

Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу востаннє перевіряли на предмет дотримання правил пожежної безпеки у 2014 році.

Про це заявив начальник облуправління ДСНС Віктор Федорчак.

Раніше у поліції заявили, що за однією з версій пожежа в Одесі виникла через несправну електропроводку. Також правоохоронці розглядають версію з умисним підпалом.

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Згідно з висновками фахівців Одеської державної академії будівництва та архітектури, шанси зберегти будівлю коледжу є, однак залишається небезпека завалу стін.

Нагадаємо, пожежа в Одесі спалахнула у будівлі коледжу 4 грудня. У результаті надзвичайної події загинула студентка навчального закладу.

Джерело: Думская

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