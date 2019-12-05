У будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка є пам’яткою архітектури, виникла пожежа. Пожежу загасили, постраждали 27 осіб. Рятувальники підтвердили загибель 17-річної дівчини.
За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, каркас будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, знаходиться в задовільному стані, однак перестінки в аварійному стані, що вимагає спеціальної техніки для проведення рятувально-пошукової операції.
– Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції, – заявив Куций.
Станом на ранок 5 грудня у лікарнях перебувають 29 людей, зокрема четверо постраждалих перебувають у важкому стані, дві особи у стані середньої тяжкості.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо пожежі в одеському коледжі та загибелі студентки – Ксенії Бабенко.
Обласна дитяча клінічна лікарня:
- Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.
- Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.
- Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.
- Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.
- Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.
- Бац Анна Сергіївна, 2003 р.н.
- Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.
Міська дитяча клінічна лікарня №3:
- Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.
- Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.
- Владимирова Вікторія Юріївна
- Тарас Катерина Олегівна – 2002 р.н
Міська клінічна лікарня №1:
- Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
- Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки
- Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н., ДСНС
- Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
- Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
- Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС
- Загибла, 17 років
Міська клінічна лікарня №11:
- Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (Викладач коледжу)
- Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС
Міська клінічна лікарня №10:
- Рокіна Олена В’ячеславівна, 2001. р.н.
- Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.
- Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.
Клініка Медуніверситету:
- Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
- Попова Наталія Петрівна, 68 років
- Кубко Ірина Василівна, 54 роки, бухгалтер
- Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р.н., ДСНС
- Лозівська Любов Флоріановна, 2002 р.н.
ЗМІ повідомили, що причиною пожежі в коледжі Одеси, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач.
Пожежа почалася в закритому кабінеті на третьому поверсі.
Пожежники продовжують проливку будівлі. В деяких місцях ще спалахують вогники.
Гарячі лінії з питань пожежі:
Поліція 050-335-00-02
ДСНС 050-434-27-09
Департамент з охорони здоров’я 050-490-16-31, 050-490-16-13
ЗМІ повідомили, що станом на 21.00 кількість постраждалих зросла до 28.
У мережі з’явилося відео пожежі, на якому видно, як люди падали з вікон.
Рятувальники розгорнули під згорілою будівлею брезент.
Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив траур на 5 і 6 грудня через пожежу в коледжі.