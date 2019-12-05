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За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, каркас будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, знаходиться в задовільному стані, однак перестінки в аварійному стані, що вимагає спеціальної техніки для проведення рятувально-пошукової операції.