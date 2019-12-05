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Факти / Надзвичайні події
Пожежа в Одесі: останні новини про постраждалих та пошуки зниклих

У будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка є пам’яткою архітектури, виникла пожежа. Пожежу загасили, постраждали 27 осіб. Рятувальники підтвердили загибель 17-річної дівчини.

 

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10:48 - 05 грудня

За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, каркас будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, знаходиться в задовільному стані, однак перестінки в аварійному стані, що вимагає спеціальної техніки для проведення рятувально-пошукової операції.

– Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції, – заявив Куций.

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10:42 - 05 грудня

Станом на ранок 5 грудня у лікарнях перебувають 29 людей, зокрема четверо постраждалих перебувають у важкому стані, дві особи у стані середньої тяжкості.

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09:56 - 05 грудня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо пожежі в одеському коледжі та загибелі студентки – Ксенії Бабенко.

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09:51 - 05 грудня
Список постраждалих внаслідок пожежі в Одесі

Обласна дитяча клінічна лікарня:

  • Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.
  • Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.
  • Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.
  • Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.
  • Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.
  • Бац Анна Сергіївна, 2003 р.н.
  • Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

  • Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.
  • Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.
  • Владимирова Вікторія Юріївна
  • Тарас Катерина Олегівна – 2002 р.н

Міська клінічна лікарня №1:

  • Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
  • Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки
  • Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н., ДСНС
  • Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
  • Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
  • Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС
  • Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11:

  • Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (Викладач коледжу)
  • Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня №10:

  • Рокіна Олена В’ячеславівна, 2001. р.н.
  • Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.
  • Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.

Клініка Медуніверситету:

  • Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
  • Попова Наталія Петрівна, 68 років
  • Кубко Ірина Василівна, 54 роки, бухгалтер
  • Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р.н., ДСНС
  • Лозівська Любов Флоріановна, 2002 р.н.
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23:11 - 04 грудня

ЗМІ повідомили, що причиною пожежі в коледжі Одеси, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач.

Пожежа почалася в закритому кабінеті на третьому поверсі.

Пожежники продовжують проливку будівлі. В деяких місцях ще спалахують вогники.

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22:24 - 04 грудня

Гарячі лінії з питань пожежі:

Поліція 050-335-00-02
ДСНС 050-434-27-09
Департамент з охорони здоров’я 050-490-16-31, 050-490-16-13

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21:17 - 04 грудня

ЗМІ повідомили, що станом на 21.00 кількість постраждалих зросла до 28.

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21:16 - 04 грудня

У мережі з’явилося відео пожежі, на якому видно, як люди падали з вікон.

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21:13 - 04 грудня

Рятувальники розгорнули під згорілою будівлею брезент.

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21:02 - 04 грудня
5 і 6 грудня в Одесі оголошено жалобу

Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив траур на 5 і 6 грудня через пожежу в коледжі.

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