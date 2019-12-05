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Даху і перекриттів немає: перші фото дрона коледжу в Одесі після пожежі

У ЗМІ з’явились фото будівлі коледжу в Одесі після пожежі.

Даху і перекриттів немає: перші фото дрона коледжу в Одесі після пожежі

Після пожежі в Одесі велика частина даху коледжу вигоріла, подекуди немає перекриттів між поверхами.

На фото видно в одному з приміщень електрообігрівач. Ймовірно, через те, що в будівлі було холодно, доводилося грітися в такий спосіб.

До слова, за попередніми висновками ДСНС, пожежа почалася на третьому поверсі, де був несправний подовжувач.

Каркас згорілої будівлі коледжу в задовільному стані. Але існує небезпека, що внутрішні стіни можуть обвалитися.

Даху і перекриттів немає: перші фото дрона коледжу в Одесі після пожежі / 8 фотографий

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Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одесі постраждали 27 людей. Також відомо про загиблу 17-річну дівчину.

Рятувальники продовжують пошуки 15 людей, які зникли безвісти.

До пошуків зниклих в одеському коледжі долучаться рятувальники з Києва.

Фото: Думская 

Джерело: Думская

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