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Факти / Надзвичайні події

На Київщині чоловік ґвалтував 14-річну племінницю на очах у її брата

У Київській області 14-річна дівчинка піддалася сексуальному насильству з боку рідного дядька.

На Київщині чоловік ґвалтував 14-річну племінницю на очах у її брата

У Київській області рідний дядько напоїв 14-річну племінницю, а після почав ґвалтувати на очах у її брата.

– У поліцію звернулася мати дівчинки і повідомила, що її дочку зараз ґвалтує рідний дядько. Вона не могла сама захистити дитину, адже перебувала далеко від дому, – розповів глава ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.

Поліцейський наряд, який отримав виклик, негайно, зайшов у будинок і врятував дівчинку.

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– Покидьок напоїв племінницю алкоголем до запаморочення, а після почав ґвалтувати. Свідком цього став рідний брат дівчинки, який побачив цей жах через вікно і повідомив матері, – зазначив Небитов.

Чоловіка затримали правоохоронці. Слідчі готують йому підозру за частиною 3 ст.152 КК України. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі 53-річний вітчим напоїв 15-річну пасербицю, після чого скористався ситуацією і зґвалтував її.

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