У Запоріжжі жінка з ножем накинулася на своїх дітей, а потім намагалася накласти на себе руки.

У Запоріжжі жінка кухонним ножем нанесла поранення своїм малолітнім дітям трьох, семи та дев’яти років. Після цього вона намагалася накласти на себе руки, перерізавши передпліччя.

Зараз діти знаходяться у лікарні, а жінку після надання медичної допомоги доставили у спеціалізований заклад.

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Її дії кваліфіковано як замах на вбивство. Поліція встановлює обставини нанесення ножових поранень неповнолітнім та мотиви злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До речі, у Києві поліція затримала маніяка, який нападав з ножем на чоловіків.