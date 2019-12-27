Переломы позвонков: в Одессе 12-летний мальчик травмировался на батуте

В одном из ТРЦ Одессы на Люстдорфской дороге 12-летний мальчик получил травму в батутном парке.

О травмировании сына на батуте сообщила женщина в группе Черный список Одесса.

Женщину возмутило то, что ребенка с батута вынесли другие посетители развлекательного центра, а не его сотрудники.

Врачи диагностировали у мальчика компрессионные переломы позвонков.

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Одесситка написала заявление в полицию, отметив, что ее цель – чтобы там была медсестра, которая сможет оказать первую квалифицированную помощь.

В полиции сказали, что устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о ее правовой квалификации.

Напомним, в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Источник: pushkinska.net