Біля Лук’янівського СІЗО в Києві почалися простести проти звільнення з-під варти екс-беркутівців Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Біля Лук’янівського СІЗО активісти під час протесту блокують виїзд автозаків, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані колишній бійців Беркута: Олег Янишевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін.

Також повідомляється про перші зіткненнях з поліцією.

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На територію під СІЗО приїхали 4 автобуси з бійцями Національної гвардії.

Барикади під Лук’янівкою активісти споруджують із сміттєвих баків.



















Протест під Лук’янівським СІЗО: активісти проти обміну екс-беркутівців / 5 фотографий

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-бійців спецпідрозділу Беркут Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, підозрюваних у вбивстві 48 і пораненні 80 чоловік на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Прокурор Сергій Куций підтвердив, що колишні бійці спецпідрозділу Беркут перебувають у списках на обмін.

У зв’язку з цим прокурори просили змінити запобіжний захід ексберкутівцям.