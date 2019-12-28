Трасляцію та відео простесту біля Лук’янівського СІЗО в Києві проти звільнення екс-бійців Беркута обвинувачених у вбивствах на Майдані – дивіться на Фактах ICTV.
У Києві біля Лук’янівського СІЗО проходить акція протесту проти звільнення екс-бійців Беркута обвинувачених у вбивствах на Майдані, зокрема Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.
На місці події багато поліції, а також бійців Національної гвардії.
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Між правоохоронцями та активістами виникли сутички, але потім ситуація нормалізувалася.
Також протестувальники намагалися забарикадувати виїзди із СІЗО за допомогою сміттєвих баків.
Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-бійців спецпідрозділу Беркут Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, підозрюваних у вбивстві 48 і пораненні 80 чоловік на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Прокурор Сергій Куций підтвердив, що колишні бійці спецпідрозділу Беркут перебувають у списках на обмін.
У зв’язку з цим прокурори просили змінити запобіжний захід ексберкутівцям.