Трасляцію та відео простесту біля Лук’янівського СІЗО в Києві проти звільнення екс-бійців Беркута обвинувачених у вбивствах на Майдані – дивіться на Фактах ICTV.

У Києві біля Лук’янівського СІЗО проходить акція протесту проти звільнення екс-бійців Беркута обвинувачених у вбивствах на Майдані, зокрема Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

На місці події багато поліції, а також бійців Національної гвардії.

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Між правоохоронцями та активістами виникли сутички, але потім ситуація нормалізувалася.

Також протестувальники намагалися забарикадувати виїзди із СІЗО за допомогою сміттєвих баків.

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-бійців спецпідрозділу Беркут Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, підозрюваних у вбивстві 48 і пораненні 80 чоловік на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Прокурор Сергій Куций підтвердив, що колишні бійці спецпідрозділу Беркут перебувають у списках на обмін.

У зв’язку з цим прокурори просили змінити запобіжний захід ексберкутівцям.