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Факти / Надзвичайні події

У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух

У Донецькій області на подвір’ї будинку вибухнула граната.

У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух

У місті Селидово Донецької області на подвір’ї будинку вибухнула граната.

Внаслідок вибуху було пошкоджено віконне скло та металевий паркан.

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У момент події вдома знаходився 42-річний чоловік зі своїм 8-річним сином. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Згодом поліцейські виявили на городі залишки від гранати Ф-1 та ще одну гранату, що не вибухнула.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

У Донецькій області на подвір’ї будинку прогримів вибух / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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