У Миколаївській області чоловік побив і зґвалтував знайомого

У місті Баштанка Миколаївської області чоловік побив і зґвалтував свого знайомого.

У місті Баштанка Миколаївської області 31-літній чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив і зґвалтував свого 57-літнього знайомого.

Інцидент стався 6 січня за місцем проживання підозрюваного, куди він запросив свого знайомого.

Під час розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в ході якого господар побив гостя, а коли той втратив свідомість, зґвалтував його. Після зловмисник виштовхав його на вулицю, де чоловік знову знепритомнів.

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За ступенем отриманих травм було встановлено, що потерпілого спочатку побили, а потім зґвалтували, ймовірно, стороннім предметом.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України і повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України (Зґвалтування). Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове слідство триває. Речові докази вилучено та призначено експертизи.

Нагадаємо, 7 січня в Києві на дівчину напав чоловік і намагався зґвалтувати, а потім завдав їй 17 ударів ножем.