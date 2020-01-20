Зупинили через порушення ПДР: патрульні виявили в авто труп ветерана АТО

У селищі Іванків Київської області патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху та знайшли всередині салону труп чоловіка, який виявився ветераном АТО.

За словами водія, у цей день вони з товаришем вживали алкогольні напої. В автомобілі між ними виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Під час сварки водій з мисливської зброї вистрілив у бік чоловіка, який сидів позаду.

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49-річний чоловік заявив, що їхав у поліцію.

Тіло 47-річного загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Зброю без документів вилучено, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у центрі Дніпра заживо згорів чоловік. Інцидент стався 13 січня о 17:00 на площі Героїв Майдану у місті Дніпро.