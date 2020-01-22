На околиці Києва в районі Великої Кільцевої дороги загорівся ТЦ Меблевий Городок.

На момент прибуття пожежних у вогні були 600 квадратних метрів магазину.

– Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплена 2-поверхова будівля на площі 600 м. Пожежа супроводжується високим рівнем задимлення, – розповіли у ДСНС.

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Пожежа у двоповерховій будівлі виникла близько дев’ятої години вечора, а в 22.22 його локалізували. Жертв і постраждалих немає.



























Масштабна пожежа в Києві – горів двоповерховий магазин / 7 фотографий

Нагадаємо, 22 січня у передмісті Івано-Франківська сталася масштабна пожежа – горіли гектари сухої трави біля аеропорту.