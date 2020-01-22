PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Масштабна пожежа в Києві – горів двоповерховий магазин

На околиці Києва в районі Великої Кільцевої дороги загорівся ТЦ Меблевий Городок.

На момент прибуття пожежних у вогні були 600 квадратних метрів магазину.

– Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплена 2-поверхова будівля на площі 600 м. Пожежа супроводжується високим рівнем задимлення, – розповіли у ДСНС.

Читайте: У ТРЦ Форум Львів сталася пожежа

Пожежа у двоповерховій будівлі виникла близько дев’ятої години вечора, а в 22.22 його локалізували. Жертв і постраждалих немає.

Масштабна пожежа в Києві – горів двоповерховий магазин / 7 фотографий

Нагадаємо, 22 січня у передмісті Івано-Франківська сталася масштабна пожежа – горіли гектари сухої трави біля аеропорту.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка