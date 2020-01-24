Полиция Харькова около 3.00 получила информацию о взрыве банкомата в отделении по улице Ландау.
В результате взрыва в помещении банковского отделения начался пожар, который быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.
К счастью, пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.
Специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области изъяли вещественные доказательства.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УКУ – Умышленное уничтожение или повреждение имущества. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
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В Харькове взорвали банкомат / 3 фотографии
Напомним, летом 2019 года в Харьковской и Днепропетровской областях грабители также взорвали банкоматы.
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