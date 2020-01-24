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Факты / Надзвичайні події

В Харькове взорвали банкомат

Полиция Харькова около 3.00 получила информацию о взрыве банкомата в отделении по улице Ландау.

В результате взрыва в помещении банковского отделения начался пожар, который быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.

К счастью, пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.

Специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области изъяли вещественные доказательства.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УКУ – Умышленное уничтожение или повреждение имущества. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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  • У Харкові підірвали банкомат
  • У Харкові підірвали банкомат
  • У Харкові підірвали банкомат
  • У Харкові підірвали банкомат
  • У Харкові підірвали банкомат
  • У Харкові підірвали банкомат
В Харькове взорвали банкомат / 3 фотографии

 

Напомним, летом 2019 года в Харьковской и Днепропетровской областях грабители также взорвали банкоматы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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