У Києві внаслідок вибуху гранати у гуртожитку смертельні поранення отримали двоє чоловіків.
У гуртожитку на вулиці Карла Маркса у Деснянському районі Києва близько 21.00 стався вибух.
Спеціалісти-вибухотехніки встановили, що внаслідок вибуху гранати загинули двоє чоловіків.
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За даними поліції, один із загиблих працював у столиці охоронцем, а інший – на будівництві.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.
У київському гуртожитку вибухнула граната: загинули двоє чоловіків / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.
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