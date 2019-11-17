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Факти / Надзвичайні події

У київському гуртожитку вибухнула граната: загинули двоє чоловіків

У Києві внаслідок вибуху гранати у гуртожитку смертельні поранення отримали двоє чоловіків.

У київському гуртожитку вибухнула грана

У гуртожитку на вулиці Карла Маркса у Деснянському районі Києва близько 21.00 стався вибух.

Спеціалісти-вибухотехніки встановили, що внаслідок вибуху гранати загинули двоє чоловіків.

ЧитайтеНа Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі

За даними поліції, один із загиблих працював у столиці охоронцем, а інший – на будівництві.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

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У київському гуртожитку вибухнула граната: загинули двоє чоловіків / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.

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