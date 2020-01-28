В Одесі камери зняли жінку, яка підпалила себе на вулиці

Увечері понеділка, 27 січня, в Одесі жінка вирішила підпалити себе в одному з дворів міста на вулиці Ольгіївській.
Камери спостереження зняли, як охоплена вогнем жінка бігає зі сторони в сторону, а сусіди намагаються їй допомогти.
Загасити жінку чоловікам таки вдалося, її передали працівникам швидкої допомоги. Про її нинішній стан невідомо.
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Перед тим, як підпалити себе, потерпіла кричала, що їй набридло жити.
Як повідомлялося, у Харкові загинув пенсіонер, який підірвав себе гранатою.
Джерело: Подслушано Одесса
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