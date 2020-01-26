В Одесі 24 січня мати замкнула у квартирі двох малолітніх хлопчиків і пішла вживати алкоголь.
Покинуті 10-річний і 3-річний хлопчики почали плакати і просити про допомогу, розповіла сусідка.
За її словами, одна дитина навіть намагалася стрибнути з четвертого поверху з відкритого вікна, щоб вибратися з квартири.
Хотів стрибнути з четвертого поверху: в Одесі мати забула про дітей у квартирі / 2 фотографии
Матір хлопчиків у стані алкогольного сп’яніння знайшли поліцейські. Виявилося, що діти жили в антисанітарійних умовах.
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На 30-річну жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання батьківських обов`язків з виховання дітей. Нею займуться також представники профільних служб.
Нагадаємо, у центрі Одесі нетверезе подружжя забарикадувалося із двома дітьми.
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