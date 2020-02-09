Троє 5-річних дітей потонули у ставку на Запоріжжі

Троє 5-річних дітей втопились у місцевому ставку в одному з сіл в Запорізькій області. Малолітні провалилися під лід.

Двоє хлопчиків та дівчинка пішли гуляти та довго не поверталися додому. Батьки змогли знайти їх самостійно у воді на місцевому ставку.

Лікарям швидкої допомоги не вдалося врятувати дітей, усі троє померли.

Обставини та причини події встановлюють правоохоронці.

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Поліцейські Запорізької області вкотре звертаються до батьків з проханням приділити максимальну увагу своїм дітям, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – не зволікати та одразу звертатися до поліції.

Нагадаємо, у басейні іспанського готелю потонула 9-річна дівчинка, а також її батько та брат.